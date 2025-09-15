Il cordoglio del Museo Fiorentina per la scomparsa di Franco Ligas
Cordoglio del Museo Fiorentina per la morte del giornalista Franco Ligas, avvenuta oggi a Bagno a Ripoli. Ecco la nota: Il Museo Fiorentina piange la prematura scomparsa del grande Franco Ligas. Nato ad Oristano, il 10 gennaio 1946, Franco giornalista eclettico e innamorato dello sport si occupa di molteplici discipline, calcio, tennis, pugilato, ippica, sempre con grande passione, ironia e competenza.
Firenze è la sua città d'adozione e la Fiorentina, che segue come inviato per Mediaset per tanti anni, la sua seconda squadra del cuore dopo il Cagliari. Oggi purtroppo Franco ci ha lasciati, ci stringiamo commossi ai familiari porgendo le nostre sentite condoglianze, ricorderemo sempre il sorriso ironico col quale Franco accompagnava ogni racconto sulla nostra Fiorentina. Un abbraccio commosso ai familiari..."
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati