Il cordoglio del Museo Fiorentina per la scomparsa di Franco Ligas

Il cordoglio del Museo Fiorentina per la scomparsa di Franco LigasFirenzeViola.it
© foto di Lorenzo Marucci
Oggi alle 21:40News
di Redazione FV

Cordoglio del Museo Fiorentina per la morte del giornalista Franco Ligas, avvenuta oggi a Bagno a Ripoli. Ecco la nota: Il Museo Fiorentina piange la prematura scomparsa del grande Franco Ligas. Nato ad Oristano, il 10 gennaio 1946, Franco giornalista eclettico e innamorato dello sport si occupa di molteplici discipline, calcio, tennis, pugilato, ippica, sempre con grande passione, ironia e competenza.

Firenze è la sua città d'adozione e la Fiorentina, che segue come inviato per Mediaset per tanti anni, la sua seconda squadra del cuore dopo il Cagliari. Oggi purtroppo Franco ci ha lasciati, ci stringiamo commossi ai familiari porgendo le nostre sentite condoglianze, ricorderemo sempre il sorriso ironico col quale Franco accompagnava ogni racconto sulla nostra Fiorentina. Un abbraccio commosso ai familiari..."