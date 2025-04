Il consiglio di Fortin a Martinelli: "Impara da De Gea come io facevo con Pagliuca"

vedi letture

Marco Fortin, ex portiere della Fiorentina, ha parlato del giovane Tommaso Martinelli durante un'intervista a TuttoMercatoWeb, offrendo un consiglio per la sua crescita professionale e per i giovani portieri italiani in generale.

"Mi rivolgo ai giovani, penso a Tommaso Martinelli con De Gea alla Fiorentina, tanto per fare un esempio. Per lui dovrebbe essere più importante fare un allenamento con De Gea che la partita del sabato con la Primavera, per dire. E' una fortuna non da poco. Poi queste cose ti rimangono per tutta la carriera e magari poi sei tu che dai consigli ai giovani, come ho cercato di fare io. La scuola italiana deve tramandare questo modo di essere".