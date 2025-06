Il consigliere Sabatini: "Lavori Franchi avanti ma senza tempistiche e con un ritardo di 4 mesi" (foto)

Il consigliere comunale di Lista Civica Eike Schmidt Massimo Sabatini ha posto i propri dubbi sui lavori del Franchi che vanno avanti ma senza tempistiche precise a suo dire. Ecco la nota: "Sullo stadio Franchi da mesi io conduco la mia personale azione per far sapere ogni dettaglio, ma ancora non c’è trasparenza. I lavori vanno avanti, ma non si sa con quale tempistica.

Lo chiedo, ma viene risposto che “ancora deve essere approvata la progettazione esecutiva”; e quando la approvano? Il campionato è già finito e il tempo scappa! Dopo questo inutile traccheggiare, alla domanda successiva l'assessore dichiara che la ditta potrà andare veloce in estate perché ha lo stadio libero e … udite … udite “potrà cominciare a costruire le strutture in elevazione”! Ossia quelle che dovevano iniziare il 5 febbraio. Il ritardo sale dunque a 4 mesi. Non è che adesso oltre a rischiare i finanziamenti pubblici, a forza di ritardi, si perdono anche quelli aggiuntivi privati? Chi ce li mette se non c’è mai chiarezza sui tempi? Non è la stessa richiesta che hanno ricevuto dal concessionario?".