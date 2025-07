Il Cagliari cede Scuffet al Pisa e fissa il prezzo per Piccoli: 20-25 milioni

Il Cagliari è stato presentato ieri a Porta di Legno dove sta svolgendo il ritiro estivo, alla presenza dei tifosi accorsi per sostenere fin dal principio della stagione la squadra di Fabio Pisacane che esordirà in campionato contro la Fiorentitna. Il club sardo sta lavorando sulle uscite in ottica mercato e bisogna fare attenzione in tal senso alla situazione legata a Roberto Piccoli. Secondo quanto riporta Sky Sport l'attaccante italiano infatti potrebbe partire se dovesse arrivare un’offerta sui 20/25 milioni al Cagliari. Allo stesso modo anche Zortea, di fronte all’offerta giusta, potrebbe salutare i sardi nel corso dell'estate dopo una stagione altamente positiva per lui.

Intanto il portiere Simone Scuffet si prepara per salutare: secondo l'emittente infatti l'ex Napoli lascerà il ritiro del Cagliari nella mattinata di domenica per svolgere le visite mediche per il Pisa. Al suo posto il Cagliari dovrebbe far aggregare in ritiro con il resto della squadra il classe 2005 Iliev, in forza alla formazione Primavera che già aveva svolto il ritiro l’anno scorso con Nicola.