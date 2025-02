Il 16 marzo Fiorentina-Juventus, come stanno Douglas Luiz e Cambiaso

Domenica 16 marzo alle 18:00 Fiorentina e Juventus si sfideranno al Franchi alle 18:00. Come riportato dal club bianconero Savona starà fuori 15 giorni per infortunio e sarà quindi presente per la gara contro i viola. Nella gara di Cagliari ieri sera sono stati sostituiti Douglas Luiz e Andrea Cambiaso. Per l'esterno azzurro non ci sarà bisogno di approfondimenti visto che per lui si è trattato di un sovraccarico in zona pubica. Il brasiliano invece, visto il suo problema al flessore, sosterrà gli esami nella giornata di domani.

Delle condizioni dei due calciatori usciti anzitempo nel match della Unipol Domus Arena ha parlato Thiago Motta: "Cambiaso un po' di affaticamento all'adduttore. Douglas Luiz stava bene, poi è subentrato un po' di affaticamento. Vedremo quanto starà fuori".