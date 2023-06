IGOR, Volevo vincere per Firenze. Sono triste e deluso

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Attraverso il proprio profilo Instagram il difensore della Fiorentina, Igor, ha commentato la sconfitta di ieri sera: "È difficile trovare parole o descrivere questo momento, volevo davvero che fosse diverso, vincere questo titolo per la mia famiglia, i miei amici, la mia città, insieme ai miei compagni di squadra per tutta Firenze. Ma purtroppo a volte il calcio è inspiegabile e ci fa passare momenti difficili. Sono molto deluso, triste, ma nella mia vita non ho mai avuto niente di facile e ho sempre ottenuto tutto lavorando, lottando e dando il massimo e ora non sarà diverso. Questo dolore passerà, mi rialzerò e tornerò più forte, torneremo!!"