IGOR, Ogni partita è una battaglia da vincere

"Ogni partita una battaglia. E ogni battaglia una guerra da vincere!" parola di Igor, il difensore della Fiorentina che in questa stagione ha fatto passi da gigante. Concentrato per 90 minuti sta contribuendo alle vittorie della Fiorentina mettendosi spesso in tasca gli attaccanti avversari. Con Milenkovic costituisce una coppia tra le più forti della A. E la sua fame, come dimostra questo post pasquale, continua.