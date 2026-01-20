IFAB in riunione a Londra su regole del calcio: cosa potrebbe cambiare

vedi letture

In programma oggi a Londra la riunione tra i vertici dell'IFAB riguardante le nuove regole del calcio. Secondo quanto riportato dalla BBC, tra le più discusse dovrebbe esserci quella riguardante il fuorigioco. Wenger, responsabile dello sviluppo mondiale del calcio dalla FIFA, avrebbe infatti proposto di introdurre il concetto di luce per rendere punibile la posizione di un attaccante. Probabile però che tale proposta venga bocciata in favore di una rivisitazione un po' differente: usare solo la parte superiore del corpo, invece di testa e piedi, per valutare la punibilità.

Al centro della discussione anche il tema VAR: la FIFA ritiene di avere le risorse necessarie per poter esaminare tutti i calci d'angolo. Al vaglio la possibilità di revisionare pure le seconde ammonizioni. Possibile che, come già avviene per quando il portiere ha la palla in mano, venga introdotto un tempo limite anche per le rimesse laterali e i rinvii.

Infine la discussione dovrebbe spostarsi sull'idea di modificare o meno la regola del DOGSO, inserendo la dicitura "posizione e numero degli attaccanti". In sostanza se chi viene atterrato non aveva alcuna chance di segnare, ma avrebbe potuto passare la palla a un compagno meglio posizionato, ecco che anche in quel caso potrebbe scattare il rosso.

In Coppa d'Africa, inoltre, è stata sperimentata invece la norma che prevede che un giocatore stia fuori per 2 minuti dopo l'entrata dei dottori. Infine l'IFAB starebbe pensando di costringere il tecnico a effettuare un cambio qualora il portiere chieda l'intervento dei sanitari. Alcuni però sono contrari a quest'ultima possibilità.