IBRAHIMOVIC, Si presenta: "Al Milan per l'adrenalina"

Zlatan Ibrahimovic si presenta. Stamani il 38enne svedese, nuovo acquisto del Milan, ha parlato in conferenza stampa spiegando i motivi della sua scelta: "Dopo l'ultima partita in America, con i Los Angeles, ho avuto la chiamata di Paolo (Maldini, ndr). A 38 anni ho avuto più richieste di quando ne avevo 28. Cercavo l'adrenalina. Perché a quest'età non giochi per i soldi, cerchi qualcosa per andare al meglio. C'erano tante chiamate. L'ultima volta ho lasciato il Milan senza il mio ok, la situazione era quella che era. Ho fatto PSG, United, Galaxy. L'importante è essere qui adesso, il Milan è casa mia, quando sono tornato da Barcellona ho sempre detto che mi aveva ridato la felicità di giocare a calcio. La mia voglia è massima, lo rispetto tanto come club, gli voglio bene".

Poi ha parlato della sua volontà di giocare e del suo rapporto con i tifosi rossoneri: "Ho un bel rapporto con i tifosi, l'ultima volta qui è stato molto positivo. L'importante è avere i tifosi dietro la squadra. Se facciamo bene e abbiamo il supporto è più semplice, sono pronto e spero di giocare pure oggi, c'è la partita".

Altro commento è stato su come si senta: "Molto più cattivo. Adesso che ho due bimbi ho capito come farli crescere. Scherzi a parte, sono me stesso. I compagni sanno come sono, come ti alleni e come giochi la partita. Devi lavorare tanto, duro e forte. Devi sapere soffrire, uno che non lo sa fare non arriva al massimo del suo potenziale. Non a tutti piace soffrire, a me sì. Mi aspetto tanto dai compagni, qualche volta anche più di quel che può uscire da qualcuno. L'importante è fare il meglio, poi non c'è una scorciatoia per gli obiettivi".