IBRA, MLS? Se vado via nessuno ricorderà che esiste

Mai banale, Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante dei Los Angeles Galaxy, commentando un suo possibile addio alla MLS, si è così espresso: "Non so ancora cosa farò. Se rimango, le persone continueranno ad interessarsi all'MLS, se me ne andrò, nessuno saprà più che esiste l'MLS. Quando giochi ti aspetti sempre che la tua prestazione sia valutata per ciò che hai fatto: io mi sono impegnato al massimo come sempre e ho segnato due gol, ma se ne prendi cinque...è tutto più difficile", le sue parole riprese da TMW.