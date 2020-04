IACHINI, Da Rialti accettavi qualsiasi critica

Beppe Iachini, attuale allenatore della Fiorentina, ha voluto ricordare così il noto giornalista Alessandro Rialti, venuto a mancare nella giornata di ieri: "Oggi è una giornata moto triste ci ha lasciato una persona eccezionale. Un professionista e una persona seria. Lo conoscevo da 31 anni. Da lui accettavi qualsiasi critica anche da calciatore, perché lo sapeva fare in modo garbato ed educato. A livello umano era una grandissima persona. Sono rimasto scioccato. In sala stampa la prima domanda era sempre la sua. Vedevi che era rispettato molto dai colleghi per la sua esperienza. Tutti gli volevano bene. Per la famiglia viola è stata una perdita grave che ci ha toccato molto. Non sentire la sua domanda alla prossima conferenza stampa sarà difficile. Ha sempre mostrato grande correttezza e professionalità. Dispiace non aver potuto fargli un saluto come merita".