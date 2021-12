TMW, Viola tra Berardi e Ikoné: la situazione

La Fiorentina vuole Domenico Berardi. Secondo quanto riporta TMW, il Sassuolo sarebbe sceso dall'iniziale valutazione di 40 milioni di euro fino a 30, ma i viola, per ora, non si sono spinti oltre i 15. L'idea di Commisso e i dirigenti è di chiudere a 20 milioni più bonus, non di più, mentre il Sassuolo potrebbe accettare anche una cifra intorno ai 25-26 milioni, senza aggiunte.

Un'altra questione importante - riporta TMW - riguarda la situazione del Sassuolo, che sta cedendo Boga all'Atalanta, nonostante l'inserimento dello Shakhtar, e non può permettersi di far partire entrambi i suoi esterni. Inoltre Berardi percepisce 2,5 milioni annui e anche lì ci sarebbe da contrattare. Ikoné rimane un'alternativa all'italiano, ma è un affare più semplice perché il Lille ha aperto alla cessione per 15 milioni. È chiaro che se fra 20 giorni non ci sarà un'apertura nella rincorsa al giocatore del Sassuolo, la Fiorentina può chiudere, ma il suo approdo non è ancora così imminente rispetto a quanto paventato negli scorsi giorni. Ikone è un nome interessante, ma Italiano vuole Berardi per un motivo: sarebbe subito pronto per essere schierato, senza problemi di ambientamento. Saranno settimane calde, ma un innesto importante a gennaio arriverà.