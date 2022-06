TMW, Offerta viola per Galán: 7 mln e Dragowski

La Fiorentina fa sul serio per Javi Galán: secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com infatti i viola avrebbero presentato una prima offerta per il laterale spagnolo: 7 milioni di euro più il cartellino Bartlomiej Dragowski (valutato circa 3 milioni), questo quello che secondo TMW Pradé & Co. avrebbero messo sul piatto del Celta Vigo, proprietaria del cartellino del giocatore. Adesso la palla passa al club galiziano e, in caso di fumata bianca, allo stesso Dragowski, che dovrà valutare l'opzione di trasferirsi in Liga dopo che la sua avventura in viola è di fatto terminata.

Javi Galan, esterno sinistro di difesa, mancino naturale, è passato lo scorso anno dal Cordoba al Celta Vigo ed in questa stagione ha giocato prevalentemente da terzino sinistro in una difesa a quattro, collezionando 37 presenze e 3 assist in Liga.