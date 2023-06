FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo Tuttomercatoweb.com, Mateo Retegui è un nuovo obiettivo per l'attacco della Fiorentina. Il centravanti, al momento in ritiro con la Nazionale di Mancini, potrebbe diventare un'alternativa a Cabral e Jovic per l'attacco viola - si legge su TMW -. Ci sono contatti in corso tra le parti.