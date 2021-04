TMW, C'è il gradimento di Ferreira per la panchina

Tra i vari profili sondati dalla Fiorentina per la panchina c’è anche Abel Ferreira. L’attuale allenatore del Palmeiras è un’idea concreta in casa viola. Il club di viale Manfredo Fanti ha voluto conoscere le condizioni per arrivare al tecnico portoghese, che al momento è concentrato sul presente e ha un contratto in essere con il Palmeiras: tuttavia - riferisce TMW - Abel Ferreira non ha nascosto che gli piacerebbe lavorare in un campionato importante come quello italiano. La Fiorentina sfoglia la margherita.