THE ATHLETIC, Viola rifiuta offerta dello Utd per Amrabat

In casa Fiorentina continua a tenere banco il futuro di Sofyan Amrabat. Secondo quanto riportano i media inglesi, in specie The Athletic, la Fiorentina avrebbe rifiutato un'offerta di prestito molto al ribasso da parte del Manchester United. La società viola preferisce cedere il marocchino a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. I colloqui tra i due club però non si fermaranno, e proseguiranno fino a che non chiuderà il mercato.