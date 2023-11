SPORTMEDIASET, Italiano-Conte in pole per il Napoli

FirenzeViola.it

Secondo quanto riferito da Sportmediaset il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe un piano ben preciso in mente per riuscire a portare Vincenzo Italiano a giugno a Castel Volturno. Nel caso in cui Mazzarri riuscisse a portare nuovamente la squadra in Champions League, infatti, i nomi principali sul taccuino del Presidente dei partenopei sono quelli di Vincenzo Italiano e Antonio Conte, più complicato a causa dello stipendio percepito dall’ex Tottenham.

Per questo, nonostante la Fiorentina abbia la possibilità di rinnovare il contratto del proprio tecnico per un altro anno, potrebbero entrare in gioco i buoni rapporti che intercorrono tra lo stesso De Laurentiis e il presidente viola Rocco Commisso.