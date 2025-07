Sky Sport: "La Roma insiste per Ghilardi e offre 10 milioni". Ai viola il 50%

La Roma in pressing su Daniele Ghilardi. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i giallorossi avrebbero offerto 10 milioni di euro al Verona per tentare il difensore classe 2003. La trattativa è entrata nella fase più calda. Ricordiamo che la Fiorentina è spettatrice interessata visto che detiene il 50% della rivendita di Ghilardi. Nel caso in cui la Roma sborsasse 10 milioni, per intendersi, i viola ne incasserebbero 5.