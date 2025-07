Udinese, ancora in stallo la trattativa per la cessione del club

vedi letture

(ANSA) - UDINE, 25 LUG - A due mesi esatti dall'annuncio dell'imminente cessione dell'Udinese a un fondo americano - voci convergenti lo hanno identificato nel Guggenheim Partners - la situazione appare ancora in fase di stallo e negli ambienti sportivi c'è chi inizia a pensare che i Pozzo potrebbero restare in sella alla società. La famiglia friulana è la più longeva - se si escludono gli Agnelli - tra i proprietari di Serie A. Sono al timone da quasi 40 anni, gli ultimi 31 dei quali trascorsi ininterrottamente nella massima serie, come hanno saputo fare, nel medesimo periodo, soltanto Inter, Milan, Roma e Lazio. Ieri nel ritiro austriaco di Lienz, il direttore generale, Franco Collavino, non ha inteso fornire aggiornamenti nel corso del Media day: "In queste situazioni ci sono degli alti e dei bassi, ma le trattative, soprattutto quando sono complesse, non hanno una data di scadenza".

Secondo quanto filtra, mancherebbe l'accordo sull'eventuale permanenza di Gino Pozzo alla guida del Club, almeno nel periodo di transizione, più che sulla cifra finale, che si aggira sui 180 milioni di euro. A testimoniare che non si è ancora imboccato il rettilineo di arrivo anche i continui scambi di giocatori con il Watford, l'altra società dei Pozzo, che non entrerà nella compravendita. Se si fosse delineato il cronoprogramma - osservano gli esperti -, difficilmente si proseguirebbe a incrociare gli interessi dei due Club, destinati, appunto, a vite distinte e indipendenti se il fondo americano arrivasse a dama. (ANSA).