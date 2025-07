Di Francesco: "Corvino? Lui dice che l'ho 'rifiutato' ai tempi della Fiorentina"

vedi letture

Durante un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il nuovo tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato anche del rapporto con Pantaleo Corvino e di quanto successo nel recente passato, quando era stato vicino alla Fiorentina: "Il Lecce è una società che in questi anni è cresciuta e si è consolidata a un certo livello, ha un presidente serio come Saverio Sticchi Damiani e un ds come Corvino che sa di calcio, ha grande competenza. Con lui ci siamo trovati subito, avevamo le stesse idee sui giocatori che andavano presi per migliorare la rosa”.

Corvino? Lui lo dice sempre che io l’ho “rifiutato”... Perché ci andai a parlare quando lui era alla Fiorentina e io quell’anno decisi invece di andare alla Roma. Allenare una big o una 'piccola'? Ci sono differenze: in una big trovi giocatori più pronti, mentre in una piccola incontri ragazzi che devono crescere per cercare di affermarsi in futuro con grandi squadre. Però la responsabilità nei confronti della società e dei tifosi è la stessa: una salvezza a Lecce equivale a uno scudetto con una big”.