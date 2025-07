Pisa al bivio: il preferito rimane Simeone, riavviati i contatti per Nzola

vedi letture

Il Pisa continua la ricerca di un attaccante. Giovanni Simeone rimane il principale obiettivo per potenziare il reparto offensivo. Entro le prossime 48-72 ore, la dirigenza nerazzurra incontrerà il procuratore del Cholito per capire se ci sia apertura da parte del giocatore a un trasferimento in Toscana. In caso di esito favorevole, è già pronto un contratto triennale con cifre significative. Tuttomercatoweb.com fa il punto sulla trattativa.

Il pericolo maggiore per il club toscano è quello di dover partecipare a una vera e propria asta. Simeone, trentenne con una solida esperienza alle spalle, è infatti ancora seguito con attenzione dal Siviglia, dove ritroverebbe il tecnico Almeyda, suo punto di riferimento. Anche Udinese e Atalanta (che lo valuta come alternativa a Scamacca) hanno chiesto informazioni, complicando ulteriormente la situazione.

Pur concentrandosi su Simeone, il Pisa non tralascia le altre opzioni per il reparto avanzato. Sono stati riavviati i contatti con la Fiorentina per M'Bala Nzola: i nerazzurri spingono per ottenere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre i viola continuano a preferire una cessione definitiva. L’obiettivo del club è chiudere entrambe le operazioni e rinforzare con decisione il proprio attacco.