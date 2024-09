SKY, Per Sabiri contatti con un club egiziano

FirenzeViola.it

Nelle uiltime ore la Fiorentina sta cercando di portare a termine, nonostante il mercato in entrata in Italia si sia chiuso venrdì 30 agosto, alcune operazioni uscita. I dirigenti gigliati infatti sono a lavoro per completare i trasferimenti di alcuni giocatori in esubero nella rosa di Palladino.

Tra questi, come riportato da SkySport, oltre a Brekalo e Barak (QUI la notizia completa su FirenzeViola.it) per i quali è stato trovato l'accordo per un prestito con diritto di riscatto con il Kasimpsasa, ci sarebbe anche Sabiri. Per il marocchino la squadra di mercato viola sarebbe in trattativa con un club egiziano.