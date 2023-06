FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo i disastri di Francia-Italia, la UEFA ha deciso di introdurre il VAR per l'Europeo Under 21 in corso in Romania e Georgia. Lo riporta Sky: a partire dai quarti di finale, il direttore di gara e i suoi assistenti potranno contare sul supporto tecnologico.