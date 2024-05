SKY, Italiano in pole per la panchina del Bologna

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo quanto riporta Sky Sport nella shortlist per la panchina del Bologna il primo nome è quello di Vincenzo Italiano. Il tecnico viola è cercato anche dal Napoli, anch'esso a caccia dell'allenatore per la prossima stagione. Però Italiano per stile di gioco è in cima alle preferenze dei rossoblù. Altre idee del Bologna sono quelle che portano a Raffaele Palladino ed Eusebio Di Francesco. Dopo l'ufficialità dell'addio di Motta si entrerà nel vivo della scelta, con Italiano che resta in pole. Altri nomi che il Bologna segue sono quelli di Domenico Tedesco e Maurizio Sarri.