SKY, Interesse viola per due giocatori del Porto

Secondo quanto riporta Sky Sport la Fiorentina si sta muovendo sul mercato, soprattutto in Portogallo. La squadra viola infatti sarebbe intenzionato ad aprire due trattative con il Porto dato che interessa sia il centrocampista Sérgio Oliveira, classe 1992, sia Jesús Corona, stesso ruolo ma classe 1993. Secondo l'emittente sportiva entrambi i giocatori sono apprezzati dal tecnico Rino Gattuso, ma le trattative non saranno facili, considerando che la valutazione che fa la squadra di portoghese di entrambi è alta. Per il portoghese ci sarebbero già stati dei contatti.

Fiorentina are intentioned to open talks with FC Porto to sign Sérgio Oliveira and/or Jesús Corona - depending by the fee. New manager Gennaro Gattuso appreciates both Porto players but price tag will be high. 🟣 #Fiorentina #FCPorto