Qualche aggiornamento da Sky Sport sul futuro di Andrea Belotti. Il Como ci pensa per rinforzarsi dopo la grande stagione in Serie B che ha portato alla promozione diretta in A grazie al secondo posto in classifica. I biancoblù - si apprende - insistono con decisione per il Gallo, il cui futuro a Firenze è tutt'altro che scontato.