SKY, Brekalo piace a tre club di Serie A: c'è il Genoa

Titolare nei 2 dietro alla prima punta sia contro la primavera di Galloppa che ieri sera contro la Reggiana, Josip Brekalo continua però ad essere un giocatore in uscita dalla Fiorentina. L'esterno croato la seconda metà della scorsa stagione l'ha disputata in prestito all'Hjduk Spalato e adesso, dopo il rientro, potrebbe di nuovo lasciare Firenze. Come riportato da Gianlucadimarzio.com infatti sul calsse 1998 ci sarebbero gli occhi di tre club di Serie A. Si tratta del Monza, con cui la Fiorentina è in trattativa per Colpani, del Parma e del Genoa. Negli ultimi sei mesi all'Hjduk Spalato per Brekalo 2 gol e 8 assist in 16 presenze tra tutte le competizioni.