SAPO, Italiano, che festa trovarti. Lotta EL dà stimoli

Intervistato dal canale ufficiale della Lega Serie A, l'attaccante viola Riccardo Saponara ha fatto un bilancio sulla stagione che sta vivendo tornando poi su alcuni momenti più belli della sua carriera: "Gol memorabili? Ho segnato tanti gol diversi da loro, sicuramente quello contro il Milan è stato un momento speciale per la sua bellezza e importanza. E' stato un momento che con la Fiorentina in casa non avevo mai vissuto e quindi è stata un'esplosione di gioia poter festeggiare coi tifosi contro la Fiesole. La svolta con Italiano? Incontrarlo è stata una festa, soprattutto dal punto di vista umano e personale. Quando sono arrivato a Spezia ero uno dei più esperti, cosa che non mi era mai capitata. Mi è servito per capire che era giunto il momento di fare un passo in avanti sotto il punto di vista della personalità e delle responsabilità. Il mister è bravo a saper chiamare in causa i giocatori giusti in base alle partite e alle difficoltà che incontriamo: per noi alla lunga ci fa sentire in competizione tra di noi e ci fa credere nello stesso obiettivo. Quest'anno l'obiettivo calza con le ambizioni e la storia di Firenze: giocare per l'Europa e non per salvarsi dà sensazioni diverse. Verona? Giocare con squadre così fisiche che difendono in quel modo è un banco di prova importante. Siamo chiamati ad uscire dalle loro marcature oppressive, sarà difficile ma in campionato ogni gara presenta diverse insidie".