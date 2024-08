REP.GENOVA, Fatta per Fabio Silva, si sblocca Gudmundsson

FirenzeViola.it

La telenovela che ha infiammato l'estate viola sta per giungere finalmente ai titoli di coda. Come riportato dalla versione genovese di La Repubblica, il Genoa sarebbe in dirittura d'arrivo per l'affare Fabio Silvia. La trattativa per il 22enne portoghese è avviatissima e già oggi potrebbe esserci l’annuncio ufficiale del passaggio di Gudmundsson alla Fiorentina, scrive il quotidiano.