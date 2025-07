Social "I ragazzi sono carichi". Gosens scherza sull'aereo con 3 viola che dormono

"Touchdown England. I ragazzi sono carichi". Robin Gosens sui social scherza in vista dell'inizio della tournée in Inghilterra pubblicando una foto sul proprio account dall'aereo che ha portato la Fiorentina in Terra d'Albione, con tre giocatori viola che se la sono dormita alla grande. Albert Gudmundsson, Oliver Christensen e Cher Ndour hanno sfruttato il viaggio da circa 2 ore per riposare un po' gli occhi, e Gosens non li ha perdonati mostrandosi sorridendo e celebrando l'inizio della seconda parte del ritiro estivo. Ecco l'immagine: