NAZIONE, Griglia di partenza: Viola e Milan dietro le big

Ferragosto, tempo di grigliate ma anche di griglie: parliamo dell'ipotetico ordine di partenza della prossima Serie A, un'attività estiva che oggi trova spazio su la Nazione: nello speciale dedicato al campionato al via sabato, il quotidiano fiorentino ha stilato una classifica in base al valore, sui nastri di partenza, dei venti club protagonisti nella prossima stagione: "Milan, troppa fiducia in Ibra: rossoneri e Fiorentina dietro al club di De Laurentiis La stagione della Roma è nei piedi e nell’estro di Dybala. Occhio a Como e Monza" scrive la Nazione, che mette in pole position l'Inter detentrice del titolo. Dietro, a sorpresa, l'Atalanta, poi Juventus (molto dipenderà da Vlahovic) e Napoli.

In terza fila Milan e Fiorentina. Il Diavolo scommette su un cavallo di ritorno in panchina, il portoghese Fonseca. Forse eccessiva la fiducia nelle doti sciamaniche di Ibra dirigente: si suppone fosse più bravo in campo. La Viola invece si è affidata all’ultimo allenatore scelto da Berlusconi, l’ex Monza Palladino. Il Cavaliere aveva enormi difetti, ma di calcio ne capiva davvero - scrive il quotidiano.Quarta fila Bologna e Roma, quinta fila Lazio e Monza. In sesta il Torino di Vanoli, perennemente in bilico tra dignità e mediocrità, e il Genoa, cui il confino della Samp in B toglie un derby ma fa morale.Settima fila il Como, la più ricca tra le neopromosse grazie ai soldi di un magnate orientale che sta comprando gente illustre. Chiudono la griglia, Cagliarii, Empoli, Lecce, Verona, Parma, Udinese e iVenezia, in ordine da definire.