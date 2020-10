NAZIONE, DA13, Chiesa e curva: brutto compromesso

Anche l'edizione odierna de La Nazione ha scelto di commentare, ad oltre 24 ore dall'accaduto, la scelta da parte della Fiorentina di accettare la richiesta da parte degli Ultras della Fiesole di non far indossare a Federico Chiesa la fascia con le iniziali di Davide Astori nella sfida di venerdì contro la Samp. Ecco il pensiero della prima firma delle pagine sportive del quotidiano, Angelo Giorgetti: se la scelta di offrire la fascia a Chiesa è stata di Iachini, sono mancati i meccanismi preventivi e successivi per gestire le conseguenze della decisione, o nel caso cambiarla. Essendo così delicata la questione sarebbe stato per esempio opportuno un confronto allargato, magari con i dirigenti, prima di scegliere Chiesa in un momento assolutamente particolare della sua esperienza viola: c’è stato? E comunque poi una volta individuato il capitano, che senso ha avuto anche di fronte ai compagni, di cui avrebbe dovuto essere il leader, esporlo in pubblico con una fascia surrugata senza la scritta «DA 13»? Non è chiaro a questo punto quanto i dirigenti abbiano deciso di non interferire sulle decisioni dell’allenatore, evitando per questo di mettersi in contrasto con i tifosi più caldi, resta il fatto che il risultato finale è stato un compromesso decisamente dimenticabile.