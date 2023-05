DELOITTE, Gestione Mediacom è la migliore degli USA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Altro prestigioso riconoscimento per la Mediacom. L'azienda di famiglia di Rocco Commisso è stata infatti scelta come l’azienda gestita nel modo migliore di tutti gli Stati Uniti per il 2023 nell'ambito del premio "Best Managed Companies". Sponsorizzato da Deloitte Private e dal Wall Street Journal, questo titolo premia le migliori aziende private degli USA e i traguardi raggiunti dalle rispettive dirigenze. È il terzo anno consecutivo che Mediacom può fregiarsi di questo riconoscimento. "Ricevere questo riconoscimento per il terzo anno consecutivo non sarebbe stato possibile senza l’impegno costante della famiglia Mediacom nel servire i nostri clienti" ­­– ha affermato Rocco Commisso: "Ogni giorno la nostra squadra di professionisti lavora per migliorare ed espandere nei piccoli centri degli Stati Uniti la nostra robusta rete in fibra. In questo modo, siamo in grado di fornire alle utenze domestiche e commerciali in più di 1.500 comunità l’accesso agli strumenti e alla tecnologia necessari per restare al passo con l’economia globale".