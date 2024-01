DAZN, Ecco il nuovo listino prezzi per il 2024: i 3 piani

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

DAZN ha svelato il nuovo listino prezzi per il 2024, con costi in aumento per quanto riguarda quasi tutte le modalità di abbonamento per la piattaforma streaming. Come si legge su Calcio e Finanza, le nuove cifre non valgono per tutti gli abbonati, ma solo per i nuovi abbonati (ovverosia chi non ha mai avuto un abbonamento a DAZN) e vale per coloro a cui scade l’abbonamento in contracting iniziato 12 mesi fa. Non aumenta la cifra dell'abbonamento a DAZN Standard con modalità mensile, la modalità più utilizzata dagli abbonati in Italia.

Piano DAZN STANDARD: a partire da 34,99 € al mese.

Piano DAZN PLUS: a partire da 49,99 € al mese.

Entrambi i piani, STANDARD e PLUS, sono destinati a persone che vivono insieme in un unico nucleo domestico. Solo chi sottoscrive il piano e i suoi conviventi possono usufruire del servizio DAZN tramite il medesimo account. Le credenziali di accesso DAZN sono personali e non possono essere condivise, il sottoscrittore può utilizzarle per permettere al convivente di accedere alla piattaforma.

E infine il Piano DAZN START è il nuovo pacchetto disponibile su DAZN a partire da 11,99 € al mese, una nuova offerta dedicata al multisport che include tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l’NFL, la grande boxe, l’UFC e il meglio del fighting internazionale.