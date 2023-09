HIEN, Mi voleva l'Atalanta, di altre squadre non so niente

FirenzeViola.it

Direttamente dal ritiro con la Nazionale svedese, Isak Hien ha parlato delle voci di mercato che l'hanno coinvolto durante l'estate (si era parlato anche della Fiorentina), salvo poi restare all'Hellas Verona: "C'erano alcune voci sul Torino ma non so a che punto era la trattativa. Non so altro di presunte squadre a me interessate. L'Atalanta mi voleva ed era molto vicina, ma di altre notizie sul mio conto non so nulla".