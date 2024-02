HELLAS, Si avvicina il colpo Manolas per la difesa

FirenzeViola.it

Si avvicina il ritorno in Italia dell'esperto difensore centrale Kostantinos Manolas (32 anni). Come riporta TMW, l'ex Roma sta trattando con l'Hellas Verona, pronto a riportare in Serie A il greco che nel nostro paese ha indossato già le casacche di Roma e Napoli e c'è fiducia per il buon esito delle trattative, per il classe 1991 pronto un contratto fino a giugno da 400mila euro. Nei giorni scorsi il greco è stato accostato anche ad altri club italiani come Sassuolo e Salernitana.