HELLAS, In attesa di Terracciano e Ngonge cede Kallon

Il presente dell'Hellas Verona racconta che il club scaligero sta completando numerose uscite dalla propria rosa e non solo tra i giocatori più in auge tra quelli a disposizione di mister Baroni. C'è Hien che è già ufficialmente un nuovo giocatore dell'Atalanta e Terracciano sul quale sono più avanti di tutte Milan e Fiorentina, ma anche Ngonge, anch'esso obiettivo dei viola e con corteggiatori pure in Premier League. Ci sono però anche delle uscite secondarie che stanno vedendo la luce in queste ore e una riguarda l'uscita di Yayah Kallon (22 anni) verso la Serie B.

Riscattato l'estate scorsa dal Genoa, l'esterno offensivo della Sierra Leone in questa stagione non è mai sceso in campo con l'Hellas, nemmeno per un minuto. Secondo quanto riferito da Sky Sport è ormai fatta la sua cessione verso la cadetteria, destinazione Bari: i pugliesi prenderebbero il classe 2001 con la formula del prestito con diritto di riscatto.