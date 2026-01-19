"Hanno avuto ragione Catherine e Joseph": Poesio sul CorFio

Sulle colonne del Corriere Fiorentino, Ernesto Poesio commenta così la vittoria della Fiorentina a Bologna:

"Hanno avuto ragione Catherine Commisso e il figlio Joseph. Nessun rinvio, subito in campo. Nel giorno più triste per la scomparsa del presidente Commisso, sotto un cielo nero come la fascia del lutto portata al braccio, la Fiorentina si regala un grande sorriso e uno sprazzo di luce fondamentale per continuare la propria faticosa risalita dopo aver scavato sul fondo per troppo tempo. Perché quella di Bologna è una vittoria importantissima. Non solo per i tre punti (e perché è la prima in trasferta in questo campionato), ma per come è maturata. Una vittoria anche «di gamba», prima che di cuore, perché i viola sono stati nettamente superiori al Bologna sotto il profilo atletico, dell’intensità e dei contrasti. Una novità, assai benvenuta, che consente alla Fiorentina di non essere più trasparente come accaduto troppo spesso da agosto a oggi.

E poi quattro indizi fanno più di una prova e invitano a considerare superata la fase acuta della crisi viola. Contro Cremonese, Lazio, Milan e Bologna la Fiorentina ha raccolto 8 punti. Un bottino insperato, ma che certifica come i viola stiano riuscendo a trovare quella continuità che, fino a poche settimane fa, avevano avuto soltanto in negativo. La Fiorentina ha risposto sul campo, con una partita che però Commisso non ha potuto vedere. Peccato che invece gli ultimi mesi abbia dovuto assistere a prestazioni vergognose, litigi, dimissioni. E allora avanti come ieri a Bologna, anche per farsi perdonare tutto questo".