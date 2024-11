HANCKO, È il primo nome della Juve per la difesa

FirenzeViola.it

La priorità della Juventus sul mercato è trovare un difensore che possa sopperire alle assenze. Il ds Giuntoli, considerando gli infortuni sia di una colonna come Bremer che di un laterale come Cabal, è a caccia di un jolly difensivo e il primo nome sulla lista bianconera è quello di David Hancko del Feyenoord. L'ex Fiorentina agisce principalmente da difensore centrale, ma può ricoprire anche in ruolo di laterale a sinistra sia in difesa che a centrocampo.

Secondo quello che riporta La Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri hanno visionato il giocatore più volte dal vivo. L’esame più recente glielo ha fatto direttamente Giuntoli, alla vigilia di Aston Villa-Juventus in tribuna a Manchester nel 3-3 tra il City e gli olandesi di Hancko, autore del gol del pari finale.