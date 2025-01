HAMSIK, L'ex capitano del Napoli a Firenze: oggi al Franchi?

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ospite speciale per Fiorentina-Napoli, gara in programma oggi alle 18 al Franchi di Firenze. Come riporta Tuttonapoli, in queste ore è sbarcato nel capoluogo toscano anche Marek Hamsik, ex capitano azzurro, che lasciò il Napoli nel 2019 e che adesso è impegnato in Slovacchia con la sua Academy e con un ruolo istituzionale in federazione. Hamsik è stato avvistato alla stazione di Santa Maria Novella da alcuni tifosi, che hanno postato scatti e video dell'ormai ex calciatore slovacco, con valigie e smartphone alla mano.