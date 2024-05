GUERINI, Temo l'ambiente. Davanti metterei Nzola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex direttore e alleantore della Fiorentina Vincenzo Guerini è intervenuto a Cusano Italia Tv per parlare della sfida di questa sera tra Fiorentina e Olympiacos valida per la finale di Conference League. Queste le sue parole: "La squadra viola si presenta molto bene, forte dell'esperienza dell'anno scorso dove ha perso una finale veramente all'ultimo secondo. L'unica cosa che temo è sicuramente un po' l'ambiente. Ho allenato, anche se per poco tempo, in Grecia e l'Olympiacos è la squadra numero uno che ha un seguito di pubblico incredibile".

Sul dubbio Nzola-Belotti per l'attacco

"Attualmente mi sembra che Nzola si sia un po' svegliato, forse un po' tardi, però mi sembra che stia andando molto bene. Lo preferirei a Belotti".

Sull'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta

"Essere eliminati dall'Atalanta non è un disonore perché la squadra è molto forte, ma il problema è che a Firenze ora bisogna entrare nella mentalità. Per competere in Europa devi avere una rosa talmente ampia e di livello altrimenti non ce la puoi fare".

Riguardo le voci su un possibile addio di Italiano

"Tutti a Firenze ormai sono convinti che Italiano andrà via, si stanno facendo diversi nomi sul chi potrebbe sostituirlo. A me Italiano è piaciuto molto per come ha gestito la squadra. L'unica cosa che gli ho rimproverato, anche se non lo conosco personalmente, è che doveva osare di più. Doveva pretendere dalla società qualcosa in più".