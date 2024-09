GUD, Inserito dalla Lega di A nella top11 della 5° giornata

FirenzeViola.it

Dopo la doppietta su rigore, decisiva per la vittoria della Fiorentina contro la Lazio per 2-1, Albert Gudmundsson è stato inserito dalla Lega Serie A nella top11 di giornata. Il nuovo numero 10 gigliato, che contro i capitolini ha fatto il suo esordio in maglia viola, è nel tridente offensivo insieme a Dobvyk e Zapata. Nella formazione ideale in porta è stato inserito Falcone, con Di Marco, Gabbia e Zappacosta davanti a lui. In mezzo al campo Pulisic, Paz, Strefezza e Hainaut.

Di seguito il post Instagram ufficiale della Lega Serie A: