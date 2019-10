GUARINO (JUVE), Un peccato se non avessimo vinto

Queste le parole di Rita Guarino, allenatore delle bianconere, nel post partita di Juventus-Fiorentina, finale di Supercoppa italiana: “Sarebbe stato un peccato fare una partita di questo livello e buttare tutto via per un singolo errore: non sono mai stata preoccupata perché le mie ragazze sono sempre state in partita. Faccio i complimenti alle mie ragazze. Mi sono arrabbiata perché abbiamo prodotto tanto ma la nostra superiorità in campo non si è tramutata poi in concretezza. La Girelli? Sono cresciute tutte le mie ragazze con il Mondiale: Cristiana è una giocatrice molto generosa, sto cercando di avvicinarla alla porta: sa capire bene quando attaccare la porta e dare una mano alle compagne”.