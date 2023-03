GRAZZINI (ITALIA VIVA), Franchi? Progetto senza futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Francesco Grazzini, coordinatore cittadino di Italia Viva, ha parlato così della questione Franchi: "Le ultime dichiarazioni di Veerle Nuyts, portavoce per l'economia della Commissione Ue, che ha ricordato come i lavori allo stadio Franchi “non erano parte del piano di recovery iniziale”, confermano che è sbagliato perseverare nel difendere un progetto ormai evidentemente senza futuro. Si lavori da subito per trovare una nuova soluzione che tenga conto delle legittime esigenze dei 40mila spettatori del Franchi e della città di Firenze, dimostrando così di avere veramente a cuore le sorti della nostra città. Ieri con Matteo Renzi abbiamo lanciato una proposta: il sindaco Nardella e la premier Meloni si confrontino al più presto per risolvere questa situazione.