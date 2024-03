GRAZIANI, Rigore generoso. Per la Roma punto di platino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ex attaccante della Fiorentina e della Roma Ciccio Graziani è intervenuto ai microfoni di Retesport, parlando della partita di ieri: "I tifosi della Fiorentina, in tribuna, al termine della partita volevano strapparsi i capelli. Non ho capito perché Italiano ha fatto 3 cambi dopo il 90esimo. De Rossi ha fatto bene a togliere Mancini perché su Belotti ha rischiato il cartellino rosso per doppia ammonizione. La Roma nel primo tempo ha fatto solo un tiro in porta con una fase offensiva nulla, regalando la prima parte della gara alla Fiorentina. Nei 45 minuti iniziali è stato sbagliato anche l’atteggiamento dei calciatori e ci si è affidati ai singoli come nel passato. Considerando anche i risultati delle avversarie che ambiscono alla Champions League, la Roma ha ottenuto un punto di platino che vale come una vittoria".

Sul rigore: "Generoso, non andava dato perché una pizzicata alla maglietta non può portare a un penalty".