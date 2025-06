Gravina: "Oggi nessun incontro con Gattuso. Più che il nome conta il progetto"

Da Coverciano dove c'è l'evento conclusivo della serie B femminile il presidente federale Gabriele Gravina fa il punto sulla scelta del ct.

In merito ad un possibile incontro con Gennaro Gattuso nelle prossime ore, lo stesso Gravina ha puntualizzato ai microfoni di TMW: "Oggi non c'è nessun incontro, lo dico con la massima chiarezza. Noi abbiamo preso del tempo per riflettere non su un nome, qui non è un problema di nome. Qui dobbiamo lavorare per mettere insieme a questo punto - visto che abbiamo il tempo a disposizione - un progetto che dobbiamo poi calare nella realtà, e capire se si può portare avanti".