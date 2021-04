GOTTI, Salvezza è il nostro obiettivo. Sui tanti rigori...

Luca Gotti ha parlato alla vigilia della gara dell'Udiense con il Benevento (che interessa anche la Fiorentina), preziosa in chiave salvezza: "È l’obiettivo che ci stiamo prefiggendo di raggiungere da qualche gara a questa parte, in modo da poter poi puntare a chi ci precede in classifica. La squadra in questi ultimi turni, che purtroppo hanno prodotto pochi punti, non mi è dispiaciuta dal punto di vista calcistico. Quello che ci ha penalizzato oltremodo sono gli episodi e i dettagli: su questo aspetto domani non possiamo sbagliare, soprattutto sulla gestione degli episodi che avvengono all’interno delle due aree di rigore. Seconda squadra in serie A per rigori concessi (9 in totale, 3 nelle ultime 4 partite)? È ovvio che se ne parli, anche se non è facile gestire questo tipo di situazioni, che si presentano di volta in volta in maniera diversa. L’osservatore esterno vede un’immagine con un giocatore che allarga il braccio e dà un giudizio rispetto al regolamento. In una visione un po’ più ampia, il giocatore che si trova in area, che sia un difensore o di un altro ruolo, ha dei compiti da svolgere (una chiusura, un cambio di direzione, un colpo di testa). Chi ha scritto il regolamento ritengo che comprenda un po’ meno bene queste situazioni in senso generale"