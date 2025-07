Gosens: "Un trofeo rimane nella storia, darei di tutto per vincere con la Fiorentina"

Robin Gosens, nel corso di un contenuto social pubblicato nelle scorse ore dalla Fiorentina in compagnia dell'amico Pongracic, ha risposto a un paio di domande:

Cosa ruberesti a Pongracic?

"La velocità. Sul lungo è molto veloce, può tenere il ritmo di tutti gli attaccanti. Nel calcio moderno è molto importante, soprattutto per i difensori vista la velocità degli attaccanti. Vorrei avere la sua stessa velocità in tal senso".

Cosa daresti per vincere un trofeo con la Fiorentina?

"Sicuramente tantissimo perché alla fine tutti noi giochiamo a calcio per vincere trofei. Un trofeo è sempre un qualcosa di particolare, è un qualcosa che rimane lì per sempre. La Fiorentina sta aspettando da tantissimi anni e penso che darei tantissimo. In campo, darei la vita per vincere un trofeo".