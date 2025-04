Gosens sul mondiale: "Mi preoccupa che il 2026 sia la mia ultima chance di giocarlo"

vedi letture

L'esterno sinistro della Fiorentina Robin Gosens a rilasciato un'intervista alla rivista tedesca Der Spiegel in cui ha parlato soprattutto di nazionale e del suo sogno di giocare un mondiale con la maglia della rappresentativa teutonica. Queste le sue parole a partire dalla preoccupazione di non riuscire ad essere convocato per il mondiale del 2026: "Fondamentalmente sono abbastanza rilassato riguardo al futuro della mia carriera. L'unica cosa che mi spaventa è il fatto che la Coppa del Mondo del 2026 sia l'ultima possibilità realistica per me di realizzare questo grande sogno. Questo è ciò che mi preoccupa. La mancata convocazione ai Mondiali del 2022 è stata una sorpresa molto grande per me. Mi ha colpito più duramente. È ancora molto difficile per me accettare che ho mancato il sogno di una vita per così poco".

Oltre alla convocazione al mondiale del 2022, Gosens parla anche di quando, la scorsa estate, Nagelsmann non lo ha inserito nella lista per gli europei giocatisi proprio in Germania: "Ricordo ancora esattamente come l'allenatore della nazionale Julian Nagelsmann mi disse al telefono che non mi avrebbe convocato. Sono scoppiato in lacrime, ho chiamato mia moglie. Quello è stato un momento molto brutto. Anche se a posteriori devo dire che è stato giusto non portarmi".