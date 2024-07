Ospite dell'influencer argentino Nicolás Occhiato, Nico Gonzalez ha scherzato sulle tante occasioni avute nei sessanta minuti in cui è rimasto in campo nella finale di Copa America, ma non concretizzate: "I tifosi della Seleccion mi prenderanno in giro perché ho sbagliato molti gol. Non mi va bene, sono deluso. Spero che voi siate felici, non incolpatemi e non offendetemi”.